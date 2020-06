Misic operado com sucesso

Misic foi ontem operado com sucesso a um quisto na virilha, na Grécia, de acordo com informação avançada pelo PAOK. O internacional croata também utilizou as redes sociais para agradecer à equipa médica e a todos os amigos e seguidores pelas mensagens de apoio que tem recebido. O clube grego travou a opção de compra do passe devido à cirurgia.