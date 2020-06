Misic vai ser operado a um quisto na virilha

A época terminou para Misic, jogador do Sporting que está cedido ao PAOK até ao final da presente temporada. Num comunicado oficial, o clube grego que é orientado por Abel Ferreira anunciou que o jogador vai ser operado a um quisto na virilha e, desta forma, não poderá voltar a ser utilizado até terminar o período de empréstimo.





Recorde-se que o passe do croata estava a ser negociado pelos dois clubes, e neste momento é possível que o processo seja travado.Segundoapurou, o Sporting está a acompanhar de perto a situação do jogador, assim como faz com todos os atletas que se encontram vinculados ao clube leonino.