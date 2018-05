Um jogador que entra nas contas da SAD para a próxima temporada é Misic. O croata chegou a Alvalade no mercado de inverno e, apesar de ter sido pouco utilizado, nos últimos meses, deixou boas indicações aos responsáveis leoninos que esperam explorar todo o seu potencial em 2018/19.O médio, de 23 anos, chegou a maio com seis jogos disputados com a camisola leonina, mas só foi titular em Chaves, na partida referente à 26ª jornada que terminou com o triunfo dos leões por 2-1. A intenção dos dirigentes em assegurar a contratação do jogador em janeiro passava por garantir a sua adaptação aos princípios táticos da equipa, de forma a assegurar que em 2018/19 o jogador poderá lutar pela titularidade, tal como aconteceu com Wendel.A qualidade de passe do reforço proveniente do Rijeka acabaram por cativar Jorge Jesus que, nos últimos jogos da época, integrou-o sistematicamente nas convocatórias.