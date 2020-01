«Mister, por que é que me fizeram isto?»: a pergunta de Bas Dost a chorar para Jorge Jesus

Jorge Jesus relatou esta quarta-feira o terror na Academia do Sporting na altura do ataque. O treinador descreveu como foi agredido e contou como encontrou Bas Dost.





"Só depois, quando estive com os meus jogadores, é que vi que o Bas Dost era um dos que estava em pior estado. Estava a chorar e perguntou-me: 'Mister, por que é que me fizeram isto?'", disse JJ em tribunal."Parecia um filme de terror. No balneário estava tudo virado ao contrário, os jogadores alterados e sem saber o que fazer. O Bas Dost foi o único que vi a chorar, mas todos estavam revoltados", prosseguiu.