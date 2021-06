'Mítico' Paulinho ganhou a Quaresma na bola na barra e diz: «Um coxo ganhou a um nabo...»

Momento de diversão entre o defesa Eduardo Quaresma e Paulinho, técnico de equipamentos, em pleno podcast 'ADN de Leão', quando o segundo invadiu o estúdio e explicou ser o rei da bola na barra, jogo antigo em que é protagonista e onde já bateu Figo e até... Cristiano Ronaldo.





"Ainda não lhe trouxe a garrafa de vinho que lhe prometi", começou o central, referindo-se ao prémio do mítico roupeiro dos leões, que logo contrapôs: "Ganhei-lhe na bola na barra. Vejam só, um coxo ganhou a um nabo! O que mais me deu luta foi o Figo, mas ganhava poucas vezes. Também joguei contra o Cristiano [Ronaldo]. Sabem onde estavam? [dirige-se a Quaresma e ao apresentador Guilherme Geirinhas]. Na barriga da vossa mãe."Noutros 'pormaiores' de uma conversa descontraída, Eduardo Quaresma, nascido em 2002, afirma que nunca viu o êxito de 1997, 'Titanic', mas que uma vez já viu... 'As 50 Sombras de Grey'. Revela, também, que se não fosse futebolista, estaria agora a aprender Medicina."Sempre quis neurocirurgião. Foi depois de ver ‘Doctor Strange’, o filme, em que o protagonista tira uma bala da cabeça de uma pessoa. Fiquei com isso… Recebe-se bem. Futebolista ganha-se bem, mas neurocirurgião está sempre a fazer dinheiro."Os atrasos para os treinos na Academia Sporting custam as conhecidas 'multas' ao plantel do Sporting. Quaresma pagou, uma vez, 400 euros. "Chamei um Uber e não havia nenhum perto da minha zona. Chamei um Bolt, que ficou sem gasolina. Chegámos à bomba e estava fechada. Cheguei uns 15 minutos atraso e disse ao míster 'Há coisas que só me acontecem a mim...'