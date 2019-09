Mitroglou foi alvo de assobios

No plantel do PSV há a registar a presença de Mitroglou, ex-avançado do Benfica que optou por prosseguir a carreira na liga holandesa. Certo é que os adeptos leoninos não esquecem a sua passagem pelo clube da Luz, e assim que foi anunciado o nome do internacional grego foi audível um sonoro assobio no sector afeto aos sportinguistas.

O atacante acabou por não ser utilizado e só realizou alguns exercícios de aquecimento. Assim que a partida terminou ainda trocou um cumprimento com Leonel Pontes, e saudou alguns jogadores leoninos que estavam junto ao banco. Mais tarde, já na zona mista, optou por não prestar quaisquer declarações aos jornalistas.