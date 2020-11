Miúdos do Sporting vivem noite de sonho

Rúben Amorim decidiu apostar numa equipa com poucas alterações em relação às suas apostas habituais e o Sporting não 'perdoou' diante do Sacavenense. Uma goleada por 7-1 que fica para o registo do jogo, um apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e ainda uma noite para nunca mais esquecer para dois jovens da formação leonina: Gonçalo Inácio e Pedro Marques.





Estreia a titular de sonho para Gonçalo Inácio: com este golo fechou o triunfo do Sporting Estreia a titular de sonho para Gonçalo Inácio: com este golo fechou o triunfo do Sporting

Noite tremenda para Pedro Marques: depois da estreia a marcar pelo Sporting, chegou ao bis Noite tremenda para Pedro Marques: depois da estreia a marcar pelo Sporting, chegou ao bis

Pedro Marques fez assim o seu primeiro golo pelo Sporting Pedro Marques fez assim o seu primeiro golo pelo Sporting

O primeiro estreou-se a titular, depois de já ter feito alguns minutos diante do Portimonense (28'), Santa Clara (2') e Gil Vicente (4'), e colocou a cereja no topo do bolo na última ação do jogo, ao subir à área contrária para marcar o 7-1 final.Antes já Pedro Marques tinha também ele brilhado. Lançado por Rúben Amorim aos 72', o jovem avançado, que na época passada representou os holandeses do Den Bosch e do Dordrecht, precisou de apenas 14 minutos para marcar e mais 4 para chegar ao bis.Foram 18 minutos de sonho para o dianteiro de 22 anos, que esta época pela equipa B já leva quatro golos em quatro jogos.