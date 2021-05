Moçambique felicita Sporting e agradece apoio a Cabo Delgado

A Secretaria de Estado do Desporto de Moçambique emitiu um comunicado a felicitar o Sporting pela conquista do título, bem como a agradecer o facto de os leões terem chamado a atenção para o que se passa em Cabo Delgado, ao jogarem com o nome da província nas costas dos jogadores no dérbi com o Benfica.





Secretaria de Estado do Desporto de Moçambique felicita Sporting"Caros sportinguistas recebam as nossas maiores felicitações pela conquista do título principal da liga portuguesa de futebol, a Liga NOS. Essa conquista constitui um motivo de alegria não só para os adeptos do Sporting em Portugal, mas também para a grande massa leonina que existe em Moçambique.Muitos parabéns campeões.Recebam igualmente toda a nossa gratidão pelo nobre gesto para com a martirizada província de Cabo Delgado.A vossa demonstração de solidariedade, ao entrarem em campo com o nome 'Cabo Delgado' às costas, calou fundo nos nossos corações.Foi reconfortante e serviu de estímulo para a nossa resiliência e firmeza na justa luta que travamos contra o terrorismo.Cada um dos moçambicanos que assistiu ao jogo em qualquer dos quatro cantos do mundo guardará para sempre esse gesto ímpar.Bem haja família sportinguista e uma vez mais, parabéns campeões portugueses de futebol.Parabéns aos bicampeões europeus de hóquei em patins, modalidade que em Portugal nasceu coincidentemente em Moçambique."