Monaco prepara ataque a Acuña

O jornal francês 'Le 10 Sport' revela este domingo que o Monaco estará a preparar um possível ataque a Marcos Acuña já no mercado de inverno. De acordo com o referido jornal, Acuña é um dos alvos preferidos de Thierry Henry no reforço do plantel, na tentativa de reverter a situação atual na Ligue 1, onde é 19.º, com apenas 13 pontos.O 'Le 10 Sport' refere que Acuña, apesar dos seus 27 anos, tem ainda uma margem de progressão interessante, sendo por isso o alvo preferencial dos monegascos, que seriam obrigados a fazer um investimento substancial, já que o internacional argentino tem vínculo com o Sporting até 2023. Para mais, está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e é igualmente um elemento fulcral na estrutura de Marcel Keizer no Sporting.