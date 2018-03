Fredy Montero, com os dois golos apontados ontem, bisou pela sétima vez com a camisola do Sporting. O colombiano que regressou ao Sporting neste mercado de inverno – já tinha representado os leões em 2013/14, saindo para a China a meio da temporada 2014/15 – apenas tinha marcado por uma vez, frente ao Feirense, na 22.ª jornada da Liga NOS, em Alvalade, num jogo em que os leões venceram igualmente por 2-0. O avançado de 30 anos já tinha marcado dois golos num só jogo, por cinco vezes no campeonato nacional. Em 2013/14 bisou contra V. Setúbal, P. Ferreira e Gil Vicente. Já em 2014/15, apontou dois golos ao Moreirense e ao Nacional. E para a Taça ao Sp. Espinho.