Montero deixa mensagem a Peseiro

Mister @JosePeseiro, fue un placer trabajar con usted y su grupo de trabajo, le deseo lo mejor en su carrera y más importante en la vida. Bendiciones para usted y su familia. Gracias! — Fredy Montero (@_fredymontero) 2 de novembro de 2018



Montero deixou uma mensagem para José Peseiro, que foi despedido do Sporting depois da derrota com o Estoril para a Allianz Cup."Mister @JosePeseiro foi um prazer trabalhar consigo e com o seu grupo de trabalho, desejo-lhe o melhor na sua carreira e mais importante na vida. Felicidades para si e para a sua família. Obrigado", escreveu no Twitter.A inesperada derrota com o Estoril deixou um rasto de insatisfação nas bancadas do Estádio José Alvalade e, quando deixou o relvado, José Peseiro foi confrontado com lenços brancos e vaias. Minutos depois, quando compareceu na conferência de imprensa, o treinador desvalorizou a contestação, mas nessa altura ainda não sabia que o seu destino como treinador do Sporting estava traçado. O despedimento foi conhecido horas depois, já de madrugada.A oficialização da saída de Peseiro do Sporting foi feita quinta-feira à noite num comunicado enviado à CMVM.