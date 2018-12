Montero deixou jogo com o Vorskla em maca

De regresso aos convocados após uma paragem por lesão (não jogava há um mês), Fredy Montero viveu esta quinta-feira uma noite de sabor agridoce. Autor do primeiro golo no encontro de Liga Europa diante do Vorskla Poltava - não marcava há dois meses -, o avançado colombiano começou a sorrir, mas acabou por viver o reverso da medalha no segundo tempo, quando saiu lesionado e aparentemente com alguma gravidade. Agarrado à perna direita, El Avioncito teve mesmo de sair do terreno de jogo de maca, podendo com esta lesão aumentar as dores de cabeça de Marcel Keizer.