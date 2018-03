Fredy Montero e Bryan Ruiz são esta quinta-feira titulares no ataque do Sporting no duelo com o Viktoria Plzen, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Foi esta a solução de recurso encontrada por Jorge Jesus para fazer face aos muitos problemas físicos que assolam o plantel leonino, a começar desde logo pela baixa do avançado holandês Bas Dost.Veja os onzes iniciais de ambas as equipas

Autor: Fábio Lima