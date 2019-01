Montero é opção para a final four da Allianz Cup

Marcel Keizer recebeu ontem uma boa notícia: o internacional colombiano Fredy Montero está totalmente recuperado de lesão e, ao que tudo indica, poderá mesmo integrar o lote de alternativas que o treinador holandês terá à disposição para tentar renovar o título na Taça da Liga, na final four que o Sporting vai disputar a Braga.

De acordo com informações veiculadas pelo departamento médico do Sporting, o avançado de 31 anos trabalhou sem quaisquer limitações no treino de ontem, aumentando desta forma as opções ofensivas dos leões.

Recorde-se que esta temporada Montero tem sido fustigado por vários problemas físicos. O primeiro (e mais grave) verificou-se no encontro com o Vorskla Poltava e, daí para a frente – desde 13 de dezembro –, regressou à competição durante apenas 45 minutos, diante do Tondela (7 de janeiro), voltando depois a ficar mais uma vez de fora por lesão.

Última época?

Com 4 golos apontados esta temporada em 16 jogos cumpridos pelo Sporting, Fredy Montero continua sem ver a sua situação definida em Alvalade, isto no que à próxima temporada diz respeito. O jogador encontra-se em final de contrato com os leões e, de acordo com informações recolhidas por Record, um eventual processo de renovação continua... na gaveta. Nesse sentido, é expectável que o jogador possa estar de saída de Alvalade no final da corrente temporada. *