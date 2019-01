Montero falha treino do Sporting devido a traumatismo no tornozelo

O avançado colombiano Fredy Montero esteve esta quarta-feira ausente, devido a um traumatismo no tornozelo direito, do treino da equipa de futebol do Sporting, que prepara a receção ao FC Porto, da 17.ª jornada da Liga.Montero, que na terça-feira efetuou trabalho de ginásio, tal como os jogadores utilizados no jogo frente ao Tondela, que os leões perderam por 2-1, realizou tratamento, tal como Rodrigo Battaglia, a recuperar de lesão.À exceção destes dois jogadores, o técnico Marcel Keizer teve à sua disposição todo o plantel no penúltimo treino de preparação para a receção aos campeões nacionais e líderes da Liga.Na sexta-feira, os leões treinam às 10h30, à porta fechada, na academia, em Alcochete, seguindo-se, às 13 horas, a conferência de imprensa de antevisão do encontro.O Sporting, quarto classificado da Liga, com 34 pontos, recebe no sábado às 15h30, o FC Porto, líder da competição, com mais oito.