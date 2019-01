Montero foi a principal novidade no treino do Sporting

Fredy Montero voltou esta segunda-feira aos treinos sem limitações na sessão de trabalho do Sporting, com vista ao jogo de quarta-feira com o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça da Liga.Num dia em que os titulares da vitória frente ao Moreirense (2-1), à exceção do guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro, realizaram treino de recuperação, o colombiano foi reintegrado e reforça as opções do treinador holandês Marcel Keizer para as 'meias', em Braga.Em sentido inverso, Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia continuam em tratamento e recuperação de problemas físicos.Os 'verdes e brancos' voltam a treinar pelas 10:30, à porta fechada, com Keizer a fazer a antevisão do jogo com o Sporting de Braga pelas 13:00.