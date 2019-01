Montero parte em vantagem na luta pela titularidade

Face à ausência forçada de Bas Dost, o treinador holandês será forçado a fazer mudanças no ataque. O colombiano Fredy Montero, que regressou aos treinos após uma paragem de cerca de um mês, apresenta-se como o principal candidato ao lugar deixado vago pelo melhor marcador da equipa.

No entanto, a inclusão de Raphinha no onze, com Diaby ao meio e Nani na direita, não pode ser, por esta altura, menosprezada. O brasileiro entrou muito bem na partida frente ao Belenenses (algo que até já tinha acontecido na derrota com o V. Guimarães) e, num jogo que se perspetiva de alguma dificuldade na obtenção de espaços ofensivos, a criatividade e a velocidade de Raphinha poderão fazer a diferença.

Bruno Fernandes de volta

Quem também está de volta ao onze é Bruno Fernandes. O camisola 8 cumpriu um jogo de castigo frente aos azuis e terá agora lugar cativo nas primeiras escolhas de Keizer. Partindo do pressuposto de que tanto o internacional português como Gudelj são insubstituíveis no meio-campo, resta uma vaga no miolo, disputada por Wendel e por Miguel Luís. Segundo foi possível perceber, o brasileiro leva vantagem, mas com o golo apontado aos azuis... Luís reclama por mais oportunidades.