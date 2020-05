Montero: «Sporting tratou-me com carinho até ao último dia»

Aos 32 anos, Fredy Montero tem planos para continuar a jogar mais "três ou quatro" épocas e já sabe que um dia gostaria de voltar onde tudo começou: ao Deportivo Cali. "Tenho contrato até dezembro e quando ficar livre logo verei o que acontece com a minha carreira. Sou adepto do clube mas não depende de mim, e sim dos dirigentes que podem tornar isso realidade", diz o avançado dos Vancouver Whitecaps, da MLS.





Do Sporting, o colombiano guarda as melhores recordações, desde o momento da chegada, via Millonarios, após quatro épocas nos Seattle Sounders. "Foi uma jogada inteligente do meu empresário. Consegui ir para a Europa, sempre foi o meu sonho. Voltei à Colômbia, jogámos a Libertadores... Era para ser um empréstimo por um ano mas saí ao fim de seis meses, e daí fui para o Sporting", revelou.Em Alvalade, os técnicos e os troféus (duas Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça) deixaram uma marca forte na carreira. "No Sporting trabalhei com Leonardo Jardim, Jorge Jesus e Marco Silva, grandes treinadores que continuam a ter sucesso atualmente. Ganhei cinco troféus no Sporting e trataram-me com carinho até ao último dia", agradece El Avioncito.