Monza atento a Ivanildo Fernandes para atacar a subida

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, após terem colocado o AC Milan no topo do futebol mundial, estão a avançar com um novo projeto com o Monza, que está muito próximo de assegurar a subida à Serie B do futebol transalpino.

O projeto passa por assegurar a presença no escalão principal em 2021/22 e, para alcançar este objetivo, os dois dirigentes estão interessados em assegurar a compra do passe de Ivanildo Fernandes. O central, de 24 anos, está atualmente cedido aos turcos do Rizespor após ter iniciado a época no Trabzonspor, mas tem sido pouco utilizado no campeonato turco.

Vinculado ao Sporting até junho de 2022, o defesa poderá assim iniciar uma nova etapa no futebol italiano pois o Monza terá capital para investir para subir à Serie A.