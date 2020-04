Morreu Manuel Correia da Costa, "atleta de excelência" do tiro do Sporting

O Sporting comunicou esta segunda-feira o falecimento de Manuel Correia da Costa, aos 93 anos, um "atleta de excelência" e "sportinguista fervoroso" que representou a secção de tiro do clube leonino e participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964.





"Manuel Correia da Costa, Sportinguista fervoroso, destacou-se como atleta de excelência na modalidade de Tiro pelo Sporting Clube de Portugal, tendo representado as cores do Clube na 18.º edição dos Jogos Olímpicos de Verão, em 1964, que se realizaram na cidade de Tóquio, Japão. Aos familiares e amigos, o Sporting CP manifesta o seu mais profundo pesar, não deixando de enaltecer e agradecer aos anos de dedicação e devoção ao Clube.", pode ler-se na nota de condolências publicada pelo clube no site oficial.