Morreu um “pai e conselheiro” da formação do Sporting

O Sporting está de luto pela morte de António Atanásio, um dedicado funcionário que faleceu esta terça-feira, 2 de junho, aos 83 anos, 45 dos quais ao serviço do clube, primeiro nas modalidades e depois durante mais de duas décadas no futebol de formação.





Numa nota de pesar, partilhada no site oficial dos leões, o Sporting destaca um percurso iniciado em 1974 na secção de hóquei em patins, onde em 1977 veio a sagrar-se campeão europeu, tendo recebido o Prémio Stromp em 1980, na categoria de seccionista.Em 1995, foi integrado na secção de ginástica e três anos depois, em 1998, passou a colaborar no departamento de futebol até aos dias de hoje. Campeão em todos os escalões da formação, onde "foi como um pai e um conselheiro para muitos jogadores", era atualmente diretor da equipa sub-14.endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de António Atanásio.