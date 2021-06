Mourinho analisa título do Sporting e elogia Rúben Amorim: «Teve-os no sítio»

José Mourinho comentou o título nacional ganho pelo Sporting na última época e elogiou não só a equipa, como também Rúben Amorim.





"Há uma série de fatores que terão contribuído para isso. Começo pelo meu jovem colega [Rúben Amorim], que foi líder. Cometendo aqui e acolá algum excesso - eu cometi tantos quando era da idade dele, ou até mais velho... - mas à boa maneira portuguesa teve-os no sítio, muitas vezes foi líder daquele grupo", começou por explicar o treinador da Roma, numa entrevista à 'GQ Portugal'."Depois, o plantel tinha muito jogador com fome de ganhar, de crescer, de atingir outro patamar. Havia pouca gente rica, de barriga cheia ou acomodada. Eventualmente, e seguramente, há mérito também da direção e da estrutura que o suportou", prosseguiu.O treinador enumerou ainda outro fator. "Para um plantel como o deles um jogo por semana foi uma grande vantagem, terem sido eliminados prematuramente das competições europeias deu-lhes uma vantagem tremenda relativamente ao rival direto, cujo sucesso levou a muitos jogos a uma dimensão altíssima. Defrontar a Juventus ou o Manchester City tem um nível muito mais elevado do que o que se joga em Portugal. Foi mais difícil para o FC Porto acompanhar a 'pedalada' do Sporting, que estava a jogar um jogo por semana. Mas que acho foi bom para o futebol português. Parabéns, foi merecido."