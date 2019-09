«Mourinho é meu amigo e vou-lhe fazer um apelo: que venha dar uma ajudinha ao nosso Sporting»

Dionísio Castro não está satisfeito com o momento por que passa o Sporting e, em declarações à Rádio Renascença, considerou que só há um treinador capaz de "endireitar" os leões: José Mourinho."Só um treinador é que consegue levantar o Sporting, que é o Mourinho. E o Mourinho, como é meu amigo, vou-lhe fazer um apelo: que venha dar uma ajudinha ao nosso Sporting, para que o Sporting ainda se consiga salvar. Se não for o Mourinho, não estou a ver outro treinador que chegue a meio da época e que pegue no Sporting e consiga endireitá-lo", disse o empresário, antigo fundista dos leões.Mas por outro lado Dionísio Castro acredita que Leonel Pontes ainda merece mais uma oportunidade, para mostrar o que pode fazer com esta equipa. "Tudo ainda é possível. Acho que devemos dar oportunidade ao Leonel Pontes e ver até onde é que isto pode chegar. Devemos unir-nos e apoiar o Leonel Pontes como o melhor treinador do mundo, porque é ele que está no Sporting. Se assim for, acho que as coisas podem mudar."No entanto, deixa um aviso a Varandas e ao treinador: "Os sportinguistas estão habituados a sofrer e queremos continuar a sofrer, mas não para a toda a vida."