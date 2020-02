Movimento 'Dar Futuro ao Sporting' critica atraso na decisão da MAG

O Movimento Dar Futuro ao Sporting critica a Mesa da Assembleia Geral e acusa o órgão social de não cumprir com o acordado no passado dia 7 de janeiro.





O movimento que pede a realização de uma assembleia-geral de destituição vinca que "a Mesa não cumpriu as obrigações que assumiu"."Continuamos sem resposta", asseguram os responsáveis, apontando o dedo: "Ou a Mesa não fez o trabalho e não está em condições de fornecer a informação requerida; ou então fez esse trabalho e sem qualquer justificação, e com o intuito único de atrasar a prestação da informação a que está necessariamente vinculada, recusa-se a facultá-lo aos sócios.""Boa noite Leões,Até ao momento a Mesa da Assembleia Geral nada nos comunicou, na sequência dos esclarecimentos que prestamos na passada segunda-feira, dia 3 de fevereiro.Não iremos repetir os argumentos que em tal ocasião invocamos, que mantemos na íntegra, e que são do conhecimento público.Queremos apenas que fique absolutamente claro, conforme então foi frisado, que terminou no passado dia 28 de janeiro de 2020 o prazo acordado entre o Movimento e a Mesa para que esta apurasse estarem, ou não, reunidas as condições formais para a realização da AG requerida, e, em consequência, para que nos transmitisse, de forma documentada, quais e quantos sócios estavam ou não habilitados a requerer a AG, e qual o custo previsível da mesma.A Mesa não cumpriu as obrigações que assumiu perante o Movimento. Hoje, como no dia 28, continuamos sem resposta!A ausência de resposta por parte da Mesa quanto ao teor dos esclarecimentos efectuados e a não entrega dos elementos por nós solicitados, bem como a proliferação de notícias – não desmentidas – que, em vários órgãos de comunicação social, de forma unânime, dão nota de que apenas no próximo dia 11 de fevereiro a Mesa se dignará a tomar posição pública sobre as questões que enunciámos, não pode passar em claro.Das duas uma:- ou a Mesa não fez o trabalho e não está em condições de fornecer a informação requerida;- ou então fez esse trabalho e sem qualquer justificação, e com o intuito único de atrasar a prestação da informação a que está necessariamente vinculada, recusa-se a facultá-lo aos sócios.O que sabemos é que a Mesa não documentou, nem demonstrou por qualquer forma, quantos sócios estão ou não habilitados a requerer a realização da AG, o que é inaceitável, qualquer que seja o motivo que esteja na base de tal atitude.Para além disso, estamos desde o dia 7 de janeiro à espera que a Mesa nos comunique – de forma documentada – o valor necessário para a realização de uma AG!!! Será que não sabem quanto é? Desconhecem quanto custou a realização das últimas Assembleias? Não nos parece! Não respondem, porque optam por não responder.Os membros da Mesa respondem perante os sócios. Devem ser os guardiões últimos dos direitos dos sócios! A Mesa não serve para garantir o cumprimento da agenda dos demais órgãos sociais do Clube!O PMAG é, de acordo com os estatutos, a entidade mais representativa do Clube. Convém não esquecer que o Clube é, por seu turno, a unidade indivisível constituída pela totalidade dos seus associados.Daqui deriva que o PMAG tem como sua razão de ser o Clube, o bem deste, e que o Clube só tem sentido com os sócios e para os sócios! A função primordial do PMAG é dar voz aos sócios, respeitar os sócios e permitir que estes possam exercer os seus direitos no seio do Clube.Não é isso que o PMAG tem vindo a fazer em todo este processo. Antes pelo contrário!Há muito que estão ultrapassados os prazos estipulados para que a Mesa se pronuncie!Basta de manobras dilatórias! Os sócios têm o direito a ser informados!Cumpra-se a Lei e os Estatutos!Viva os Sócios do Sporting Clube de Portugal!Viva o Sporting!Movimento Dar Futuro ao Sporting"