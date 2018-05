Continuar a ler

Um dos requerimentos, a que a ‘Tribuna Expresso’ teve acesso ontem, invoca a "sucessão de atos lesivos para o clube", "as suspeitas e investigações de corrupção no desporto" ou "o incentivo a atuações agressivas", para assim pedir o afastamento dos sete elementos do Conselho Diretivo que se mantêm em funções.



Depois do Jamor, os abaixo-assinados já começaram a percorrer o país e estão a ser partilhados, também, nos núcleos do Sporting espalhados por todo o país. Um pedido de AG poderá ser formalizado a qualquer momento. Um dos requerimentos, a que a ‘Tribuna Expresso’ teve acesso ontem, invoca a "sucessão de atos lesivos para o clube", "as suspeitas e investigações de corrupção no desporto" ou "o incentivo a atuações agressivas", para assim pedir o afastamento dos sete elementos do Conselho Diretivo que se mantêm em funções.Depois do Jamor, os abaixo-assinados já começaram a percorrer o país e estão a ser partilhados, também, nos núcleos do Sporting espalhados por todo o país. Um pedido de AG poderá ser formalizado a qualquer momento.

Quanto às iniciativas concretas que visam destituir Bruno de Carvalho, sabe, há mais do que um requerimento a circular e o movimento começou, de forma mais visível, já no domingo no Jamor, onde existiam dois pontos de recolha de assinaturas.Para provocar uma AG de destituição, um grupo de sócios precisa de reunir assinaturas que totalizem, entre si, um mínimo de mil votos e apresentar o respetivo requerimento à mesa da AG que, mesmo demissionária, tem legitimidade estatutária para convocar a AG de destituição.