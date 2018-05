O Ministério Público deverá pedir prisão preventiva para os 23 detidos por suspeitas de ataque à Academia de Alcochete e agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting. Segundo avança a Sábado esta quinta-feira, de acordo com um despacho de uma procuradora do Departamento de Investigação e Acção Penal do Montijo (DIAP), que pediu a realização de interrogatórios judiciais aos arguidos, os adeptos do Sporting agiram com "total sentimento de impunidade".Por isso, no mesmo documento, a magistrada do MP considerou estarem verificados os perigos de continuação da actividade criminosa, alarme social e perturbação do inquérito.Carlos Rodrigues Lima/Sábado