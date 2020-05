Mudança de Presley Ortiz para o Sporting dada como consumada: «Grande oportunidade para o rapaz»

Presley Ortiz está a caminho dos juniores do Sporting, como o nosso jornal avançou, tanto que, esta terça-feira, um dirigente da Academia do Western Sydney Wanderers, clube que formou o avançado australiano de 17 anos, dá a mudança como consumada.





"É uma grande oportunidade para o rapaz. Quando ele recebe uma opção como esta [o Sporting], não podemos meter-nos no caminho", comentou o diretor técnico dos australianos, Ian Crook, ao 'The World Game'.De resto, o internacional sub-17 pelo seu país, que esteve no início do ano em testes na Academia de Alcochete, recebeu rasgados elogios: "Uma das grandes virtudes que ele tem é a atitude, que é excecional. Tem também uma excelente ética de trabalho".