Muitos leões aplaudem Mané

Carlos Mané colocou um ponto final a quase duas décadas de ligação ao Sporting, ao ter assinado pelo Rio Ave, e os leões fizeram questão de lhe abrir as portas de Alvalade. "Chegou ao Sporting em 2001/02 com apenas sete anos e esteve 18 épocas de Leão ao peito. Esta será sempre a tua casa, Carlos Mané", escreveram, nas redes sociais, numa publicação que mereceu ‘gostos’ de Bruno Fernandes, Ristovski, Doumbia ou Diaby e, ainda, dos ex-leões Nani ou Cédric. Recorde-se que o Sporting ficou com 50% do passe de Mané.