Continuar a ler

Bryan Ruiz termina agora contrato com o Sporting e sem expectativas – de parte a parte – de renovar o vínculo com os leões, o internacional costa-riquenho,



Bryan



Bryan Ruiz termina agora contrato com o Sporting e sem expectativas – de parte a parte – de renovar o vínculo com os leões, o internacional costa-riquenho, poderá prosseguir a carreira no campeonato de Israel

Carolina Jaikel, mulher de Bryan Ruiz, publicou esta terça-feira uma mensagem no Instagram de despedida de Lisboa e da família Coates, acompanhada por duas fotografias com o casal uruguaio no aeroporto. Os dois jogadores, que vão estar no Mundial'2018, e as respetivas famílias partiram ontem da capital portuguesa "Viver em Lisboa estes três anos foi um privilégio, mas Lisboa significa vocês. Os momentos lindos, os duros, as loucuras, as aventuras, as discussões e os jogos, tudo foi espectacular partilhado com vocês! São a minha família de coração, os meus sobrinhos do coração. Amamo-vos", escreveu Carolina.