Mulher de Miguel Albuquerque partilha foto com o dirigente do Sporting

Carla Pereira partilhou, esta quarta-feira, uma fotografia ao lado de Miguel Albuquerque, após ser conhecida a suspensão aplicada pelo Sporting ao diretor-geral das modalidades.





A decisão dos leões, recorde-se, foi tomada após a divulgação pelo ‘Correio da Manhã’ de um acórdão do Tribunal Criminal de Lisboa, de 2019, em que o responsável pelas modalidades dos leões foi condenado a dois anos e dois meses de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica, contra a atual companheira, com quem trabalha, diariamente, no clube.Após a tempestade, em 2018, as pazes foram feitas mas o assunto foi mesmo a tribunal, dado que a queixa não pode ser retirada por se tratar de um crime público.