«Museu do Sporting precisa de um espaço maior»

RECORD - Concorda que existe um problema de espaço no Museu Sporting? Há projetos para o expandir ou tornar mais interativo?





Como sportinguista confesso que uma coisa que me faz confusão é a desproporção do museu relativamente à dimensão do clube. A nossa história está repleta de títulos e de campeões, precisaria de um espaço maior. Estamos também, por isso, a avaliar soluções.