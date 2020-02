Mustafá após ser libertado: «Não sou terrorista nem traficante»

Mustafá não escondeu a satisfação por ter sido libertado esta sexta-feira, após meses em prisão preventiva. À saída do tribunal em Monsanto, o líder da Juventude Leonina foi parco em palavras.





"São boas notícias mas só falo depois do julgamento. Foi muito difícil", referiu Nuno Mendes. Questionado sobre se espera ser ilibado da acusação de autor moral do ataque à Academia, respondeu: "Não sou terrorista nem traficante".O líder da claque Juventude Leonina encontrava-se em prisão preventiva desde 17 de Maio de 2019 e vê assim alterada a medida de coação, ficando sujeito a apresentações semanais. "Espero que a liberdade seja parte da solução e não parte do problema", afirmou a juíza Sílvia Pires no final da 35.ª sessão do julgamento