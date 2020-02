Mustafá e a reunião com Bruno de Carvalho na casinha: «Não levou porque eu não permiti»

Mustafá falou esta quarta-feira sobre a reunião que se realizou na sede da Juventude Leonina, a seguir à derrota com o Sporting frente ao Atlético Madrid na capital espanhola, que originou o célebre post.





"Samico tomou conhecimento do que se tinha passado. Eu na minha revolta, marquei a reunião para sábado. E no sábado é que recebo o telefonema do André Geraldes a dizer que o presidente (como é que ele soube que havia reunião, não sei) queria ir à reunião. Ainda hoje não sei qual foi o post do Bruno de Carvalho; o meu foco era a Juventude Leonina, estava-me borrifando para os posts, depois é que me inteirei do que se estava a passar. Uma hora e meia, duas horas antes é que disse que o presidente ia lá. Ele, o André Geraldes, o Vasco Santos e o segurança dele. O Bruno Jacinto chegou cinco minutos depois", disse em tribunal ao depor sobre o ataque à Academia."Passei a palavra ao presidente, ele começou a justificar-se. Aquilo nem foi uma reunião, aquilo descambou um bocado ali. No entender do presidente, aquele post não era motivo para tanto… até chegarem a essa conclusão, a arrogância, a maneira como fala com as pessoas, como o bar, ele tinha o pé em cima do bar e dizia que tinha as filhas. Até o Elton estava a dizer, tenho 8 filhos, e você tira o pé de cima do bar, que está aqui há 43 anos. Isto aqui não é o Sporting, é a Juventude Leonina. Nesse dia não sei como é que ele não levou umas 'pingas' ali. Não levou porque eu não permiti", recordou.