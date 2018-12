Mustafá garante que a droga encontrada na Juve Leo pertencia a... Jójó

Mustafá explicou no interrogatório feito pelo juiz de instrução do Barreiro, no âmbito da investigação ao ataque à Academia, a proveniência dos 15 gramas de cocaína encontradas na sede da Juve Leo , no dia da detenção do líder da claque. Segundo o depoimento divulgado pelo 'Expresso', a droga pertencia a... Jójó.De acordo com Mustafá, trata-se de um carpinteiro reformado "responsável pela manutenção da 'casinha' há cinco anos". "É Jójó quem tem as chaves do sótão e da 'casinha'. Mais ninguém", garantiu, acrescentando que Jójó "tem cama no sótão da 'casinha' e dorme por cima do bar.""Desde que o conheço que consome cocaína", rematou o responsável máximo da claque, adiantando que Jójó recebe 400 euros mensais para tomar conta da 'casinha'.