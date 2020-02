Mustafá vai ser libertado e fica sujeito a apresentações semanais, determinou esta sexta-feira Sílvia Pires, presidente do coletivo de juízes que está a julgar o ataque à Academia de Alcochete.

O líder da claque Juventude Leonina encontrava-se em prisão preventiva desde 17 de Maio de 2019 e vê assim alterada a medida de coação. "Espero que a liberdade seja parte da solução e não parte do problema", afirmou a juíza Sílvia Pires no final da 35.ª sessão do julgamento, que decorre no Tribunal de Monsanto, num dia que ficou marcado pelo depoimento de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting e um dos 41 arguidos no processo.





Sílvia Pires informou ainda que as alegações finais do processo arrancam a 11 março e prolongam-se todas as terças, quartas e sextas-feiras até ao final de abril