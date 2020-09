Após o triunfo do Aberdeen na visita ao Viking (2-0), na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, o treinador dos escoceses, Derek McInnes, revelou que utilizou a dimensão do Sporting, o próximo adversário europeu, no dia 24, para motivar os jogadores.





"Na nossa carreira, não temos muitas hipóteses de defrontar equipas com o nível do Sporting e lembrei isso aos jogadores", afirmou o técnico, que considera que a eliminatória a uma mão dá vantagem aos escoceses: "A duas mãos, o cabeça de série normalmente ganha, mas a percentagem diminui em apenas 90 minutos. Vamos com crença e confiança." A este propósito, refira-se que a UEFA indicou o montenegrino Nikola Dabanovic para arbitrar o jogo. O juiz, de 38 anos, é internacional desde 2009.