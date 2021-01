Nacional-Sporting: as previsões da meteorologia para a nova hora do jogo

O duelo entre Nacional e Sporting foi adiado devido ao mau tempo na ilha da Madeira e reagendado para as 18 horas de sexta-feira. Importa por isso perceber se as previsões meteorológicas irão ou não permitir que o jogo se realize.





Analisando as previsões disponíveis no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o Funchal, à hora do apito inicial, está previsto "céu parcialmente nublado", com vento a soprar de Norte a 9 km/h e temperatura a rondar os 15ºC. A probabilidade de ocorrência de precipitação é de 4%. De resto, as condições meteorológicas deverão começar a melhorar ao final da manhã e evoluir favoravelmente até à hora do jogo.Contudo, de acordo com o site weathercrave.com, a previsão específica para a Choupana aponta para ventos de 55 km/h e uma temperatura de 7°C à hora do jogo.