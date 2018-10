Nani: «Adeptos já sentiam a falta de muitos golos neste estádio»

Nani bisou com este remate à entrada da área Nani bisou com este remate à entrada da área

Com dois golos marcados, Nani foi o homem do jogo, mas coloca esse prémio de lado e realça a exibição da equipa voltou às vitórias no campeonato, diante do Boavista (3-0), depois da derrota frente ao Portimonense."Fizemos o que nos competia. Queríamos ganhar e sabíamos que já não temos qualquer margem de erro. Não podemos facilitar se queremos continuar a competir pelo topo. Aproveitámos a derrota do Benfica e o empate do Sp. Braga e conseguimos fazer um bom jogo. Ganhámos, fizemos um bom jogo e marcámos três golos, que também transmite alguma confiança para os adeptos, porque eles já sentem a falta de muitos golos neste estádio. É isto que queremos, melhorar a cada jogo! Estamos a trabalhar bem e sei que estamos num bom caminho."O capitão do Sporting relembrou o seu primeiro golo como profissional, precisamente frente ao Boavista, em 2005, e admite que lhe serviu de inspiração para o jogo de ontem."É sempre bom recordar os melhores momentos da nossa vida e esse foi o meu melhor momento em Portugal, foi onde tudo começou. Fiquei muito feliz em recordar esse golo, que, hoje, olhando para ele não foi um grande golo, mas naquele momento foi um 'golão' para mim porque foi um sentimento fantástico e o início de uma excelente carreira. Hoje também foi muito bom, consegui ajudar a equipa, que é o que tento fazer sempre. Agora é manter o nível para os próximos jogos."