Nani ainda em dúvida para a visita a Guimarães

Nani ainda não foi opção para Marcel Keizer no treino desta sexta-feira, a dois dias da deslocação a Guimarães. O capitão do Sporting continua a debelar uma lesão no adutor da coxa esquerda, pelo que continua em dúvida para o embate com os vimaranenses.Em sentido inverso, sublinhe-se o facto de Gudelj já não constar do boletim clínico depois de ter acusado um toque no jogo com o Rio Ave, pelo que, à partida, o médio sérvio poderá no domingo ser utilizado pelo técnico holandês.Os titulares do jogo da Taça de Portugal realizaram trabalho de recuperação e ginásio, à exceção do guardião Renan. Já os lesionados Battaglia, Wendel e Battaglia continuam entregues ao departamento médico.Refira-se, ainda, que Keizer chamou aos trabalhos quatro jogadores dos sub-23: o guardião Diogo Sousa, o central João Queirós e os médios Bruno Paz e Daniel Bragança.