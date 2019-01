Nani aponta à... estreia na Allianz Cup

Aos 32 anos, Nani é um dos jogadores mais experientes do plantel e, inclusivamente, é o capitão dos leões. No entanto, e até de forma algo curiosa, o jogo de hoje pode representar a estreia do extremo em jogos da Taça da Liga, agora Allianz Cup, a despeito de esta ser a sua terceira passagem por Alvalade.

Ora, o internacional português, formado na Academia de Alcochete, chegou com apenas 19 anos à equipa principal, então em 2005/06. No entanto, esta competição só foi instituída duas épocas depois, coincidindo precisamente com o ano em que abandonou Alvalade rumo ao Man. United. Anos depois, em 2014/15, fez o caminho inverso, cedido pelos red devils; porém, não foi opção para Marco Silva em qualquer jogo (os leões foram eliminados na fase de grupos). Desta feita, tanto com Peseiro como Keizer, ainda não entrou em campo na prova. À terceira... pode mesmo ser de vez.