Nani colocado na rota da Major League Soccer

Com contrato com o Sporting até 2019/20, Nani foi esta terça-feira colocado na rota da Major League Soccer. A informação inicial foi lançada no Twitter pela página 'PortugueseSoccer.com', tendo sido confirmada pelo jornalista Jonathan Tannenwald, do jornal 'Philadelphia Inquirer'. Ainda que não adiante grandes pormenores sobre esse alegado interesse, o jornalista em questão revela ter recebido essa informação 'off the record' há algumas semanas."Normalmente não 'retweeto' rumores de veteranos que possam estar a caminho da Major League Soccer, mas na verdade alguém conhecido falou-me nesta possibilidade há umas semanas. Na altura recebi a informação 'off the record', por isso não disse nada. Agora surgiu a público", podia ler-se no tweet escrito pelo jornalista em questão, que em resposta a alguns seguidores afirmou nada mais saber sobre o rumor.