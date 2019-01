Nani com dérbi em risco no Bonfim

Ao contrário de Gudelj, Nani escapou ao cartão amarelo no jogo da Liga com o Moreirense, no dia 19, e, por isso, amanhã poderá jogar em Setúbal. Uma boa notícia para Marcel Keizer, mas que chega, também, com sinal de... perigo, dado que o capitão entrará em campo no Bonfim em risco de falhar o dérbi com o Benfica, no próximo domingo, se for sancionado e, dessa forma, completar uma sequência de cinco cartões. Na antevisão ao encontro com o Moreirense, o técnico holandês mostrou-se, naturalmente, a par desta ‘ameaça’, mas deixou claro, desde logo, que não iria condicionar as suas opções iniciais à questão disciplinar. Um critério que deverá manter em Setúbal. Caberá ao jogador, nesse caso, gerir a situação, na certeza de que, pelas suas funções, não estará tão exposto ao risco como Gudelj, por exemplo. Nani, recorde-se, foi ‘amarelado’ frente a Moreirense, Feirense, Santa Clara e Tondela.