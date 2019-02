Nani está de saída do Sporting . O extremo de 32 anos vai transferir-se para o Orlando City, da MLS, o campeonato dos Estados Unidos da América.A decisão do clube, tal como no caso de Montero, prende-se com a política de emagrecimento salarial bem com o planeamento da próxima temporada. Nani auferia quatro milhões de euros por época, valor que será agora poupado pelo Sporting.Formado em Alcochete, o jogador deixou os leões em 2007 para rumar ao Manchester United. Acabou por regressar a Alvalade em 2014/15, por empréstimo dos ingleses. Nani jogou depois no Fenerbahçe, Valencia e Lazio, antes de voltar a Alvalade esta temporada para a terceira passagem pelo clube.Esta época, o jogador somou nove golos em 28 jogos pelos leões, tendo falhado as três partidas mais recentes por problemas físicos.