Nani despede-se do Sporting: «Nunca pensei em sair»

Nani utilizou as redes sociais para se despedir dos adeptos do Sporting. Reconhecendo que não esperava sair, o internacional português deixou em aberto a hipótese de regressar a Alvalade. O contrato com o Orlando City é válido por três anos.

Mensagem de Nani

"Caros Sportinguistas

É um com um misto de sentimentos que deixo o clube do meu coração. Por um lado estou entusiasmado por enfrentar mais um novo desafio na minha vida, mas por outro sinto-me verdadeiramente nostálgico ao deixar uma casa que me deu tanto. O Sporting significa tudo para mim. Foi aqui que cresci, que de criança me fiz homem, e foi também aqui que sempre me senti em casa quando tive a oportunidade de regressar. Senti-me mais uma vez em casa esta época, e foi para mim um verdadeiro orgulho usar a braçadeira de capitão. Todas as vezes que entrei em campo com as nossas cores, dei tudo o que tinha. Vencer a Taça da Liga foi uma alegria imensa...e como todos os meus colegas, lutei para que o clube alcançasse todos os seus os seus objetivos ao longo desta temporada. Não posso negar que tivemos altos e baixos durante este ano, mas para ser sincero nunca pensei em sair. Contudo, por vezes a vida proporciona oportunidades que são boas para todos. E esta de rumar à MLS é interessante para mim e para a minha família e muito apelativa para o clube também. Poderia dizer adeus, mas não o farei. Digo até logo porque voltaremos a ver-nos em breve. Porque o verdadeiro amor nunca morre e este dá-me a certeza que nos voltaremos a encontrar.

Um grande obrigado a todos os sócios e adeptos do Sporting, aos meus colegas, e a todo o staff que nos ajuda todos os dias a trabalhar melhor.

Forte abraço para todos,

Nani