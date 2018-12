Nani garante que foi "resposta à Sporting"

Este Sporting está a entusiasmar os adeptos e somou a 5ª vitória consecutiva – 4ª desde que Keizer assumiu o comando técnico. Para Nani, este triunfo com o Aves foi "à Sporting". "Foi um jogo difícil, como pudemos ver no início. Há que dar mérito ao adversário, que se preparou bem. Entraram com uma boa atitude e bom futebol. Tivemos um pouco de ansiedade, talvez por estarmos a jogar perante o nosso público na sequência destes bons resultados. Depois de sofrermos o golo, demos uma boa resposta, à Sporting, de uma grande equipa e o resultado fala por isso", explicou o internacional português à Sporting TV.

O golo de Nani lançou a festa em Alvalade. "Quando recebi a bola do Bruno Fernandes, as linhas estavam todas fechadas e como vi que não havia mais soluções decidi ir para o remate e fui bem-sucedido", explicou, mostrando-se satisfeito com este Sporting. "Quando trabalhamos bem durante a semana, com alegria, os resultados aparecem. Temos demonstrado um excelente futebol, com atitude e os resultados têm sido fantásticos. Temos de manter o foco no trabalho, no empenho e na evolução", garantiu.