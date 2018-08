Nani está de olhos postos no dérbi de sábado frente ao Benfica. O jogador do Sporting publicou uma fotografia nas redes sociais e relembrou o seu primeiro jogo frente aos encarnados, um desafio no qual o triunfo sorriu aos leões."Aqui está uma grande foto do meu primeiro derby com a camisola do nosso Sporting... ganhámos 3-1 na Luz! No sábado, queremos mais e contamos com o vosso apoio!", escreveu o jogador leonino.