Nani ‘picado’ com Abel

Com as emoções de todos os intervenientes ao rubro, Nani e Abel – que até já foram companheiros de equipa... no Sporting –, travaram-se de razões após o golo de João Novais (posteriormente anulado pelo VAR). Logo após o cabeceamento do camisola 17 arsenalista, o banco do Sporting ‘saltou’ para protestar. Bruno Fernandes viu amarelo e, enquanto Manuel Oliveira via as imagens do VAR, Nani tentava explicar a Wilson e ao banco do Sp. Braga as razões que fundamentavam os protestos leoninos... sem sucesso. Abel ficou sempre de braços abertos, fez questão de mostrar a sua indignação a Nani e, depois deste momento, o capitão leonino foi sempre assobiado pelos adeptos minhotos presentes.