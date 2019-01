Nani quis celebrar feito que até Evra foi logo comentar

O comentário de Evra na publicação de Nani O comentário de Evra na publicação de Nani

Um clássico reveste-se sempre de um significado especial, mas o sentimento foi ainda maior para Nani. O capitão do Sporting, de 32 anos, assinalou ontem, no Sporting-FC Porto (0-0) , o centésimo jogo na Liga e recebeu ainda antes do jogo, através das redes sociais leoninas. Já este domingo, foi a vez do internacional português assinalar o feito no Instagram."100 jogos na liga portuguesa. Todos com a camisola do clube do meu coração. Até parece que foi ontem que me estreei em Agosto de 2005... agradeço a todos que me ajudaram a chegar aqui e tenho apenas um grande desejo... ser campeão nacional pelo meu Sporting Clube de Portugal!", pode ler-se naquela rede social, uma partilha prontamente comentada por... Patrice Evra."Boom", escreveu o francês na legenda, seguido de vários emojis. Recorde-se que os jogadores foram companheiros de equipa no Manchester United: Evra alinhou nos red devils entre 2006 e 2014 e Nani de 2007 a 2015.Formado na Academia do Sporting, o internacional português saiu no verão de 2007 para o Manchester United. Após um primeiro regresso a Alvalade em 2014/15, voltou esta temporada a ser leão e também... capitão.