Nani sai com mialgia nos adutores

O capitão do Sporting contraiu uma mialgia no adutor esquerdo e foi mesmo substituído ao minuto 68’, por Jovane Cabral. Ao sair do campo, Nani levantou os calções e apontava para essa zona. Provavelmente foi o motivo que levou Marcel Keizer a retirar o extremo português do encontro.

Ao chegar junto do banco de suplentes, Nani esteve à conversa com o treinador holandês, possivelmente explicando-lhe o que é que o atormentava. De seguida sentou-se, recusando vestir o casaco e foi observado pela equipa médica dos leões, ficando mesmo a assistir ao jogo até final enquanto já fazia o tratamento. Intervenção rápida para que a recuperação de possíveis mazelas seja efetuada com maior rapidez. Com mais um desafio a meio desta semana (quarta-feira), para a Taça de Portugal frente ao Rio Ave, também em Alvalade, perder Nani não estará nos planos de Keizer.