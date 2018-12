Nani sobre Geraldes e Luiz Phellype: «Que possam acrescentar mais qualidade ao grupo»

Nani destacou a importância do treino solidário do Sporting, que decorre esta quarta-feira em Alvalade, vincando que a aproximação entre plantel e adeptos traz dividendos para todos. À Sporting TV, o capitão leonino - que falhou a sessão por motivos físicos - falou ainda de Francisco Geraldes e Luiz Phellype, os dois primeiros reforços de inverno."Custa um pouco, gostava de estar ali dentro a treinar e a sentir o carinho dos adeptos num momento especial, de família. É bom podermos abrir as portas do nosso estádio e ser solidários, dando alguns presentes e alguma alegria a essas crianças. O Sporting é uma família muito grande e é importante ter estes pequenos gestos, que para eles são muitos grandes.""É importante deixá-los aproximarem-se de nós e nós deles, especialmente nestes momentos de Natal. É uma das formas de poder celebrar com eles o Natal. É bom sentir a energia positiva que eles transmitem.""Francisco Geraldes e Luiz Phellype? É dar-lhes as boas-vindas e esperar que possam acrescentar mais qualidade ao grupo, trazer boas energias e para eles é um momento bom, sentir o carinho dos adeptos e que estamos num momento positivo, a crescer, para que rapidamente se adaptem à nova mentalidade. Para todos juntos continuar o nosso caminho.""Gostaria de desejar a continuação de um feliz Natal e um 2019 cheio de coisas boas. Que possam ter muita força para que todos os jogos possam estar no estádio a apoiar, pois vão ser fundamentais nos nossos objetivos e nos títulos que vamos alcançar."